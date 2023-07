LIVE. 4 doden na Russisch bombardement op hulpcentrum in regio Zaporizja - Zelensky wil grenzen met Wit-Rusland beter verdedigen

De bom viel op een centrum in een woonwijk waar net op dat moment humanitaire hulp verdeeld werd, zegt Malasjko op Telegram. Hij heeft het over een "oorlogsmisdaad". Het openbaar ministerie laat ook weten dat het een strafzaak heeft geopend wegens oorlogsmisdaden na de aanval op Orikhiv.

Bij een Russisch bombardement op een woonwijk in Orikhiv, in de Oekraïense regio Zaporizja, zijn zondag vier burgers om het leven gekomen. Elf anderen raakten gewond en werden in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft militair gouverneur Joery Malasjko vandaag gezegd.

NAVO-lidstaten beslissen over verdere steun aan Oekraïne en hogere defensie-uitgaven

De staatshoofden en regeringsleiders van de 31 NAVO-landen verzamelen morgen en woensdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Tijdens de top van de verdragsorganisatie zullen zij zich onder meer buigen over de verdere steun aan Oekraïne, nieuwe regionale defensieplannen met meer troepen in een hogere staat van paraatheid en hogere defensie-uitgaven. De alliantie wil immers dat de lidstaten jaarlijks minstens 2 procent van hun bbp aan defensie uitgeven.

Biden: "Oekraïne nog niet klaar voor NAVO-lidmaatschap"

De relatie met Oekraïne springt politiek het meest in het oog. Zolang de oorlog in Oekraïne niet ten einde is, kan het land geen lid worden van de NAVO. Dat benadrukte de Amerikaanse president Biden kort voor zijn vertrek naar Europa nogmaals in een interview met de Amerikaanse zender 'CNN', waarin hij stelde dat Oekraïne "nog niet klaar is voor lidmaatschap” van de trans-Atlantische verdragsorganisatie.

De Amerikaanse president Biden en zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky. © AP

Kandidaat-lidstaten zoals Oekraïne moeten aan een resem voorwaarden, zoals onder meer democratisering, voldoen om tot de NAVO toe te kunnen treden, en duurt dat proces meestal vele jaren. Los daarvan zou een snelle toetreding van Oekraïne tot de NAVO zou het Westen meteen in een rechtstreekse oorlog met Rusland doen belanden, aangezien artikel 5 van het NAVO-verdrag bepaalt dat de andere bondgenoten te hulp moeten schieten als een NAVO-lid wordt aangevallen.

De westerse militaire alliantie zal op de top in Vilnius wel "herbevestigen" dat het land bij de NAVO hoort en op termijn - na de oorlog met Rusland - zal toetreden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ijvert intussen voor veiligheidsgaranties voor zijn land.

Veiligheidsgaranties

De verdragsorganisatie zal Oekraïne in Vilnius een belangrijk pakket politieke en praktische steun aanbieden, waarmee de relatie tussen de NAVO en Oekraïne naar een hoger niveau wordt getild. De Oekraïense president zal bovendien deelnemen aan de eerste NAVO-Oekraïne-Raad, op voet van gelijkheid met de bondgenoten, klonk het.

De toekomst van Kiev ligt volgens de Belgische premier De Croo in de "Euro-Atlantische familie", maar toetreding tot de verdragsorganisatie kan enkel als het land voldoet aan de voorwaarden, zoals op gebied van de rechtsstaat en democratisch toezicht op defensie. "Oekraïne zal lid worden van de NAVO, maar veel belangrijker is welke veiligheidsgaranties we geven op de korte termijn", zei hij. "We moeten eerst ervoor zorgen dat er een einde komt aan deze verschrikkelijke oorlog."

Een veiligheidsagent bij het centrum waar de NAVO-top in Vilnius vanaf morgen plaatsvindt. © AP

Defensie-uitgaven

Een ander belangrijk punt op de top zijn de defensie-uitgaven. In 2014 hadden de lidstaten het engagement aangegaan om hun uitgaven aan defensie tegen 2024 - volgend jaar dus - op te trekken naar 2 procent. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, wil van die 2 procent nu een ondergrens maken, een minimum waaraan de lidstaten moeten voldoen.

De Belgische regering blijft bij de intentie om die uitgaven naar 2 procent op te trekken tegen 2035. Ons land zal wel de eenheid van de bondgenoten op het vlak van de nieuwe investeringsbelofte ondersteunen. "Het is belangrijk dat alle landen dit onderschrijven", zei De Croo in de Kamer.

Volgens cijfers van de NAVO haalden vorig jaar slechts zeven lidstaten die 2 procentdoelstelling. Ons land bengelt achteraan het NAVO-peloton, met 1,18 procent van het bbp aan defensie-uitgaven in 2022. Stoltenberg verwacht dat dit jaar elf lidstaten de 2 procentdoelstelling zullen halen. In de schattingen die de NAVO vrijdag bekendmaakte, zou België 1,13 procent van het bbp halen met 6,658 miljard euro aan defensie-uitgaven in 2023.

Regionale defensieplannen

De staatshoofden en regeringsleiders zullen in Vilnius ook nieuwe regionale defensieplannen aannemen. Die zullen in detail aangeven hoe de alliantie het grondgebied wil verdedigen. Die plannen vergen ook een nieuw strijdkrachtenmodel, met meer troepen in een hogere staat van paraatheid. Het gaat om meer dan 300.000 militairen, wat betekent dat ook België een hogere inspanning zal moeten doen.

De nieuwe defensieplannen houden niet alleen rekening met de dreiging van Rusland, maar ook met terrorisme. De NAVO wil immers een 360 gradenaanpak.

Op de tweede dag van de top, op woensdag, schuiven ook staatshoofden en regeringsleiders van de zogeheten Indo-Pacifische partnerlanden - Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea - en vertegenwoordigers van de EU mee aan tafel. Daar komt onder meer China aan bod. De Croo waarschuwde in de Kamer nog dat er geen alliantie tegen China mag komen. Hij wil eerder een realistische dialoog met Peking om de spanningen in de regio te verminderen.

Zweden

Zweden neemt via de status van 'invitee' ook deel aan de top, maar het land is nog geen officieel lid van de alliantie. Hongarije en Turkije moeten de toetreding nog bekrachtigen, maar blijven dwarsliggen. Turkije staat internationaal onder druk om de Zweedse toetreding goed te keuren, maar president Recep Tayyip Erdogan lijkt daar niet van onder de indruk.

De Zweedse buitenlandsminister Tobias Billstrom. © AP

De recente koranverbranding in Stockholm maakte het water tussen Zweden en Turkije enkel maar dieper, na een soortgelijk incident in januari. Turkije beschuldigt Zweden er ook van inschikkelijk te zijn tegenover Koerdische militanten die hun toevlucht hebben gezocht in Zweden. Ankara eist tientallen uitleveringen van militanten, die Turkije als "terroristen" beschouwt op Zweeds grondgebied.

Stoltenberg voert vandaag in Vilnius - aan de vooravond van de top - nog overleg met de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Turkse president. De NAVO-topman hoopt op een positieve beslissing, maar weet dat daarvoor geen garantie bestaat.

Zweden diende samen met Finland een verzoek tot NAVO-lidmaatschap in, in navolging van de Russische inval in Oekraïne. Finland is lid sinds april en neemt voor het eerst als volwaardig lid deel aan een top van de verdragsorganisatie.

Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg met de Finse minister van Buitenlandse Zaken Elina Valtonen. © Photo News