LIVE. 4 doden na Russisch bombardement in regio Zaporizja - Zelensky wil grenzen met Wit-Rusland beter verdedigen

KIJK. Grote natuur­brand in Nederland­se Alteveer zorgt voor giganti­sche rookpluim: akker van 11 hectare in lichter­laaie

In het Nederlandse Alteveer stond een akker van elf hectare in brand. Daarbij kwam veel rook vrij. Een groot deel van de akker is afgebrand. Loonwerkers en de boer zelf hebben met trekkers de brandende grond uit elkaar getrokken. Een peloton uit Drenthe dat gespecialiseerd is in natuurbranden, werd opgeroepen om te komen helpen. De brandweer meldt dat de brand momenteel onder controle is.