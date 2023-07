LIVE. 31 gewonden, onder wie 9 kinderen, na Russische raketaanval in Charkiv - Russische ‘wapenhandelaar des doods’ Viktor Bout stapt in de politiek

Negen van de gewonden zijn kinderen, onder wie een baby van 10 maanden en een baby van een jaar oud, zegt de lokale gouverneur Oleh Synehubov. De toestand van de baby van 10 maanden, die na de aanval naar de intensive care werd gebracht, is intussen stabiel. De andere kinderen liepen lichte verwondingen op door granaatscherven of hadden blauwe plekken en schrammen.

Bij een Russische aanval op het dorpje Pervomaisk, in de Oekraïense regio Charkiv, zijn vanmiddag 31 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal opgenomen in het ziekenhuis, zegt Andrij Jermak, het hoofd van het Oekraïense presidentschap, op de berichtendienst Telegram.

Milasjina wekte eerder al woede bij de Tsjetsjeense autoriteiten door te schrijven over de buitengerechtelijke executies die er plaatsvinden. In februari 2022 moest ze Rusland tijdelijk verlaten omdat Kadyrov haar als "terroriste" had bestempeld en met de dood bedreigde.

Jelena Milasjina, een Russische onderzoeksjournaliste die werkt voor de Russische onafhankelijke krant 'Novaja Gazeta' is in het ziekenhuis opgenomen nadat ze in elkaar werd geslagen in Tsjetsjenië. Dat heeft de Russische ngo Memorial vandaag gemeld.

Russische onderzoeksjournaliste in elkaar geslagen in Tsjetsjenië

Kiev noemt Unilever "sponsor van de oorlog" om activiteiten in Rusland

Oekraïne zegt dat was- en levensmiddelenconcern Unilever een "internationale sponsor van oorlog" is, omdat het nog steeds aanwezig is in Rusland. Kiev heeft het bedrijf, met merken als Hellmann's, Dove en Magnum, nu op een speciale 'schandelijst' gezet omdat het volgens Oekraïne met zijn belastingbetalingen in Rusland bijdraagt aan het financieren van de oorlog.

Unilever verkoopt lokaal gemaakte producten in Rusland. Wel zijn alle import en export gestaakt, wordt geen reclame gemaakt in Russische media en zijn kapitaalstromen stopgezet. Het bedrijf zegt te begrijpen waarom wordt geroepen om een vertrek uit Rusland. "We willen ook duidelijk maken dat we niet proberen ons bedrijf in Rusland te beschermen of te beheren. Voor bedrijven als Unilever, die een aanzienlijke fysieke aanwezigheid in het land hebben, is uitstappen echter niet eenvoudig."

Het concern stelt dat er drie opties zijn. "De eerste optie zou zijn om te proberen het bedrijf te sluiten, dat momenteel ongeveer 3000 mensen in dienst heeft, verspreid over vier productielocaties en een hoofdkantoor. Het is echter duidelijk dat als we onze activiteiten en merken in het land zouden opgeven, ze zouden worden toegeëigend, en vervolgens geëxploiteerd door de Russische staat. Bovendien vinden we het niet juist om onze mensen in Rusland in de steek te laten."

"De tweede optie zou zijn om het bedrijf te verkopen, maar tot op heden zijn we er niet in geslaagd een oplossing te vinden die onze mensen beschermt en ook voorkomt dat de Russische staat mogelijk verder profiteert. De derde optie is om het bedrijf te laten draaien met de strikte beperkingen die we hebben ingevoerd. Voor alle duidelijkheid: geen van deze opties is wenselijk. Desalniettemin zijn we van mening dat de derde de beste optie blijft, zowel om te voorkomen dat ons bedrijf direct of indirect in handen van de Russische staat terechtkomt, als om onze mensen te helpen beschermen."