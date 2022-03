LIVE. 10 miljoen mensen in Oekraïne zijn huis ontvlucht - Zelensky: “Front ligt bezaaid met Russische lijken”

De nacht van zaterdag op zondag verliep relatief rustig in Oekraïne. Wel werd een tijdelijk verbod op pro-Russische politieke partijen uitgevaardigd. Volgens het kabinet van de Oekraïense president werden gisteren 6.623 mensen uit Oekraïense steden geëvacueerd. Sommige inwoners van Marioepol zouden echter door de bezetter naar Rusland zijn gedeporteerd. In Mykolaiv, in het zuiden, werd donderdag een militaire kazerne gebombardeerd door een Russische aanval. Er zouden daarbij minstens 115 doden gevallen zijn, meldt onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.