LIVE. “1.700 drones op weg naar front” - Geheime dienst Oekraïne claimt voor het eerst aanslag op Krimbrug in 2022

Kiev: Oekraïense troepen rukken gestaag op in het zuiden

Maliar meldde Oekraïense "successen" in het zuidoosten, onder meer in de buurt van Staromayorske, een dorp in de buurt van een cluster van gehuchten dat Oekraïne deze zomer heroverde in de regio Donetsk. In het oosten zei Maliar dat Oekraïense troepen de Russische opmars in de richting van Kupiansk en Lyman, die Oekraïne vorig jaar bevrijdde, bleven afslaan. Hevige gevechten woedden, zei ze, in de buurt van de dorpen Klishchiivka, Kurdyumivka en Andriivka aan de zuidelijke flank van Bachmoet.