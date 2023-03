Litouwse inlichtingendienst: “Rusland kan oorlog in Oekraïne nog twee jaar voortzetten”

Vrouwelij­ke Oekraïense krijgsge­van­ge­nen getuigen over gruwel: “Ik zei tegen soldaten van mijn team dat ze me moesten doodschie­ten als ik gevangenge­no­men zou worden”

Eén van de gruwelen in de oorlog in Oekraïne die tot dusver grotendeels onderbelicht bleef, is de foltering van krijgsgevangenen. In Kiev kon CBS News spreken met drie voormalige vrouwelijke soldaten die in Marioepol in handen van de Russen vielen. Hun getuigenissen zijn bloedstollend. “Ik bad tot God: ‘Laat me sterven, laat me alstublieft sterven.’”