Litouwen voltooit bouw grensmuur met Wit-Rusland

De barrière, in de vorm van een vier meter hoog hek en prikkeldraad, strekt zich uit over ongeveer 550 kilometer van de gemeenschappelijke grens van in totaal zo'n 700 kilometer. "In alle secties zijn de werkzaamheden voor 100 procent voltooid", verklaarde de Litouwse regeringsleider Ingrida Simonyte aan de pers. Langs de overige delen van de grens, die door moerassen, meren en rivieren loopt, is het technisch onmogelijk om een fysieke barrière te bouwen, zei ze.