Litouwen stuurt bijna 100 illegale migranten terug naar Irak

Vermiste Esmee (14) door misdrijf om het leven gekomen in Leiden: “Onwerke­lijk en oneerlijk”

Een 14-jarig meisje uit het Nederlandse Hazerswoude-Rijndijk dat sinds donderdag werd vermist, is door een misdrijf om het leven gekomen. Een 32-jarige man uit Leiden is aangehouden als verdachte. Er wordt verslagen op het drama gereageerd. “Dit is niet voor te stellen.”

11:38