Litouwen plaatst bewakingscamera's langs volledige grens met Wit-Rusland

Echte ‘killer whales’: voor het eerst vastgelegd hoe orka’s zelfs het grootste dier op aarde aanvallen en verorberen

Het mag wel duidelijk zijn dat orka’s, of killer whales, niet zo lief zijn als je zou denken op basis van de hartverwarmende filmklassieker ‘Free Willy’. Integendeel. Orka’s staan bekend om hun uiterst brutale, gespecialiseerde en vooral intelligente jachttechnieken die ze over generaties heen doorgeven. Nu is voor de eerste keer ooit vastgelegd hoe orka’s zelfs het grootste dier op aarde, de blauwe vinvis, verorberen na gecoördineerde en gewelddadige aanvallen.

28 januari