Litouwen haalt diplomaten weg uit China wegens zorgen om veiligheid

Huidige maatrege­len in Nederland verlengd tot 14 januari: alle volwasse­nen krijgen uiterlijk in januari booster aangeboden

De huidige maatregelen in Nederland worden tot 14 januari verlengd, zo heeft premier Mark Rutte op een persconferentie bevestigd. Bovendien gaan basisscholen volgende week dicht om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. “Het ziet ernaar uit dat we over de piek van de huidige coronagolf zijn”, aldus Rutte. “Maar het verlengen van het maatregelenpakket is toch noodzakelijk. Het aantal besmettingen is nog erg hoog, en de ziekenhuizen liggen nog vol met coronapatiënten. Daardoor moet reguliere zorg worden uitgesteld.”

14 december