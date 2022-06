Litouwen getroffen door Russische cyberaanval

“Poetin roept generaal van 67 terug uit pensioen”

Vladimir Poetin zou een Russische generaal, die nog in Afghanistan diende, terug uit zijn pensioen halen om de special forces van het Russische leger aan het front in het oosten van Oekraïne te gaan leiden. Dat meldt de Britse tabloid ‘Daily Star’. Het blad spreekt smalend van een zwaargewicht, omdat generaal Pavel obees is. De ‘Daily Mail’ noemt hem “the beast from the east” (het beest van het Oosten).

14:57