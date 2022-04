Litouwen draait gaskraan uit Rusland helemaal dicht

Zelfs als de oorlog voorbij is, kunnen we niet weer overgaan tot de orde van de dag

Door de oorlog in Oekraïne is de houding van Europa tegenover Rusland volgens Nausėda drastisch aan het veranderen. “Sommige EU-landen hebben tijd nodig om hun energiebanden met Rusland te verbreken. Ik ben er zeker van dat we er wel komen. Zelfs als de oorlog voorbij is, kunnen we niet weer overgaan tot de orde van de dag.”