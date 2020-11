Linkse Mélenchon wil weer aan Franse verkiezingen meedoen

Vicepresi­dent-elect Kamala Harris in speech: “Biden is een genezer”

8 november Vooraleer Biden het woord nam voor zijn overwinningsspeech in thuisstaat Delaware, gaf zijn running mate Kamala Harris een toespraak. Daarin beklemtoonde ze meteen het belang van de democratie en verwees ze onrechtstreeks naar de bewering van Donald Trump, die volhoudt dat de uitslag van de verkiezingen ongeldig is en dat er fraude in het spel is.