Linkse Lula da Silva legt eed af als president van Brazilië na nieuwe bomdreiging: man met explosieven opgepakt

De linkse Luiz Inácio Lula da Silva in het Braziliaanse Congres geïnstalleerd als president van Brazilië. Hij bekleedde de post eerder van 2003 tot en met 2010. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad uit vrees voor aanslagen en ongeregeldheden. De politie heeft naar eigen zeggen een man uit Rio de Janeiro gearresteerd die zich met explosieven en steekwapens toegang wilde verschaffen tot het terrein.

Lula da Silva heeft zondag in een toespraak voor het Congres beloofd “het land herop te bouwen met het Braziliaanse volk”. Hij had het daarbij over de “rampzalige balans” van Jair Bolsonaro.

Hij verweet zijn extreemrechtse voorganger dat hij “de gezondheidsmiddelen had uitgeput, het onderwijs, de cultuur, wetenschap en technologie had ontmanteld en de milieubescherming had vernietigd”. Brazilië hoeft niet te ontbossen om zijn landbouw te ondersteunen, aldus Lula in zijn eerste toespraak voor het Congres van een land dat een grote landbouwproducent is.

“We kunnen leven zonder bomen te kappen”, zonder bossen af te branden, verklaarde Lula. Hij herinnerde aan zijn streven naar “zero-ontbossing van Amazonië” na de grootschalige ontbossing onder het bewind van zijn voorganger.

Nipt verkiezingen gewonnen

De 77-jarige Lula da Silva leidt de Arbeiderspartij (PT) en won in oktober net iets meer dan de helft van de stemmen. Tegenstanders van een nieuw mandaat voor de PT-leider vermoeden fraude. Lula da Silva’s politieke tegenpool en voorganger, de conservatieve Jair Bolsonaro, heeft zich niet vertoond. Hij is vrijdag naar de omgeving van Orlando in Florida uitgeweken.

Man met explosieven opgepakt

Lula da Silva is net als zijn voorganger niet onomstreden en zijn verkiezingswinst was minimaal. Kort voor de inauguratie is ook een man met explosieven en steekwapens opgepakt. Hij wilde het terrein van de inhuldiging binnendringen volgens de politie.

Het is de tweede keer deze week dat de politie in Brasilia iemand met explosieven betrapt die kennelijk van plan was een aanslag op de plechtigheid te plegen.

Corruptieschandalen

Lula da Silva was tijdens zijn eerste presidentschap enorm populair, maar de PT verloor het vertrouwen van de meeste Brazilianen onder zijn opvolgster Dilma Rousseff, die in 2016 door het parlement werd afgezet. Het land kende talrijke grote corruptieschandalen waarvoor ook Lula da Silva een veroordeling en een paar jaar cel achter de rug heeft. Hij mocht dankzij een vonnis van het Hooggerechtshof in 2021 weer politiek actief worden, maar is nooit vrijgesproken van de feiten die hem in het corruptieschandaal ‘Lava Jato’ (Autowasserij) achter de tralies deden belanden.

Tienduizenden, vaak in het rood geklede sympathisanten van Lula hadden zondag het centrum van Brasilia ingenomen.

