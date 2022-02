Limburger Paul (65) is niet van plan Oekraïne te verlaten: “Ik geloof niet dat het tot een invasie komt. Zonder oorlog is Poetin al de winnaar”

Wat zou een oorlog betekenen voor ons Belgen? Het conflict tussen Oekraïne en Rusland uitgelegd in 8 vragen en antwoorden

De nationale veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, Jake Sullivan, waarschuwde dat Rusland “op elk moment” Oekraïne kan binnenvallen. Volgens Sullivan is het “zeer, zeer goed mogelijk” dat Rusland de invasie al voor het einde van de Olympische Winterspelen in China, die op 20 februari klaar zijn, uitvoert. Waarom drijft Rusland de spanning op? Wat doen de bondgenoten van Oekraïne? En wat zou een oorlog betekenen voor ons land? Op onder andere die vragen geven we je in dit stuk antwoorden.

