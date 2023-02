Lijst gelekt met scheldwoorden die Russen niet mogen gebruiken om te verwijzen naar Poetin

De Russische internetwaakhond Roskomnadzor heeft een lijst opgesteld van maar liefst vier pagina’s lang met allerlei scheldwoorden die verboden zijn te gebruiken in combinatie met de naam Vladimir Poetin of zijn beeltenis. Cyberpartizanen, een Wit-Russische hackersgroep, lekte de lijst – en die bevat heel wat opmerkelijke woorden en vulgaire uitspraken.

Grappen maken over president Poetin wordt niet geapprecieerd in Rusland. Dat bewijst de lijst genaamd ‘Belangrijke beledigingen’, waar een Wit-Russisch hackerscollectief zijn handen op kon leggen, nog maar eens. Zij vonden het document – van vier pagina’s lang – in een database van Roskomnadzor, de Russische internetwaakhond. Roskomnadzor is verantwoordelijk voor het bedenken van censuurmaatregelen die Russen worden opgelegd en is verantwoordelijk voor de monitoring ervan. Ze zouden een jaar gewerkt hebben aan de lijst, dat schrijft de onafhankelijke Russische nieuwssite Mediazona die het volledige document illegaal publiceerde.

De lijst is opgedeeld in verschillende categorieën. De rubriek ‘Algemeen gescheld’ telt meer dan zeshonderd scheldwoorden. Ook de secties ‘Verwijzingen naar pedofilie’ en ‘Verwijzingen naar geslachtsgemeenschap’ bevatten elk tientallen voorbeelden van woorden die in geen geval gebruikt mogen worden in combinatie met de naam van het Russisch staatshoofd.

Volledig scherm Screenshot uit het document 'Beledigende trefwoorden' van 14 september 2022. © Screenshot Mediazona

In het document dat de hackers konden bemachtigen, staan ook enkele voorbeelden van uitspraken die Russen deden die niet door de beugel kunnen. In de sectie ‘Voorbeelden van tekstovertredingen – beledigingen aan de president’ zijn honderd zinnen verzameld die het afgelopen jaar op sociale media verschenen. “Poetin is gespuis, een klootzak” en “Poetin is een hoer” zijn enkele voorbeelden van ongefilterde uitspraken die Russen deelden op het internet. Ook beledigen aan het adres van zijn entourage worden niet gewaardeerd. Zo staat de zin “Zijn vrienden zijn vee en ze verdienen allemaal een vreselijke straf” eveneens vermeld als voorbeeld van wat niet kan.

Met een speciale zoekfunctie speurt Roskomnadzor ook afbeeldingen op waarop Poetin negatief in beeld komt, zoals een foto waarbij hij wordt afgebeeld als Hitler. De internetwaakhond houdt eveneens berichten over Poetins gezondheid nauwlettend in de gaten. Of overtreders van deze lijst ook daadwerkelijk opgepakt of gestraft worden, is onduidelijk. Roskomnadzor heeft wel nauw contact met de Russische opsporingsdiensten, dat blijkt uit andere documenten.