Lijkschouwer maakt finale bevindingen bekend in onderzoek naar vermiste Théo Hayez

"Op dit moment is er helaas onvoldoende bewijs om een van beide theorieën te kunnen bevestigen of uitsluiten", verklaarde lijkschouwer Teresa O'Sullivan. Dat Hayez zelfdoding zou hebben gepleegd of zijn verdwijning zou hebben georkestreerd, wordt uitgesloten. O'Sullivan, die aanneemt dat Hayez is overleden, zegt voorts niet in staat te zijn om een precieze datum van overlijden vast te stellen, maar gaat ervan uit dat de jongeman wellicht op of kort na 1 juni 2019 om het leven kwam in of nabij Byron Bay.