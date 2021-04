Lijkschouwer getuigt: Hardhandige arrestatie was meer dan wat hart van George Floyd aankon

In de Amerikaanse stad Minneapolis is vandaag de tiende dag van het proces tegen Derek Chauvin gestart. Chauvin, een ex-politieagent, wordt aangeklaagd voor de moord op George Floyd. Die zwarte man overleed nadat Chauvin tijdens zijn arrestatie negen minuten lang een knie in zijn nek drukte.

Vandaag getuigt forensisch patholoog dr. Lindsey Thomas. “Dit was geen plotse dood”, zegt ze over het overlijden van George Floyd. “Dit is een dood waarbij zowel het hart als de longen stopten met werken.” Dat wijt ze aan het feit dat Floyd door de agenten in bedwang werd gehouden. “Het voornaamste mechanisme in het overlijden is verstikking of te weinig zuurstof”, stelt ze. Thomas baseert haar stelling op het autopsierapport van George Floyd in combinatie met de videobeelden van zijn doodsstrijd.

Ze werd gevraagd om een grote hoeveelheid aan materiaal door te nemen, vertelt Thomas. De vele video’s van de arrestatie van George Floyd tonen volgens haar aan dat zijn overlijden zeker niet het gevolg is van een drugoverdosis of een onderliggend medisch probleem. “Ik ben nooit eerder betrokken geweest bij een zaak waarvan er video’s waren over zo’n lange tijd en vanuit zoveel verschillende standpunten”, aldus Thomas.

Volledig scherm Getuige dr. Lindsey Thomas © AP

De arts verwijst ook naar de oppervlakkige verwondingen die Floyd had op zijn schouders, gezicht, polsen en knokkels als gevolg van het feit dat hij door de agenten tegen de grond werd gedrukt en gehandboeid werd. Floyd verwondde zich zo “omdat hij probeerde in een positie te komen waarin hij kon ademen”, stelt ze. Foto’s van de verwondingen werden gedeeld met de juryleden, maar niet getoond aan het publiek.

Getuigenis hoofdlijkschouwer

Andrew Baker, hoofdlijkschouwer in Hennepin County, Minnesota, getuigt vandaag eveneens. Hij voerde de autopsie uit op het lichaam van George Floyd and stelde vast dat diens dood het gevolg was van “het stoppen van het hart en de ademhaling gecompliceerd door het neerdrukken, in bedwang houden en compressie in de nek door de politie”. In zijn rapport vermeldde hij ook “andere belangrijke aandoeningen”, waarbij hij verduidelijkte dat de slagaders van Floyd verhard en verdikt waren, dat hij een hartprobleem had en dat er sprake was van drugs. Hij beschouwde de doodsoorzaak van George Floyd als moord. Zoals dr. Thomas eerder op de dag verduidelijkte, is dat in dit geval een medische term - geen juridische - bedoeld om een onderscheid te maken met andere doodsoorzaken zoals een natuurlijke dood of een ongeval. De term geeft aan dat de dood het gevolg is van de handelingen van iemand anders. Het zegt dat dus niet rechtstreeks iets over de schuld van Derek Chauvin.

Quote Naar mijn mening was het in bedwang gehouden worden, tegen de grond gedrukt worden en de nekcompres­sie meer dan wat meneer Floyd aankon, als gevolg van die hartproble­men Andrew Baker, lijkschouwer

Er zijn geen aanwijzingen dat het hartfalen van George Floyd kan gewijt worden aan factoren zoals een trombose of problemen met de hartspier, verduidelijkt Baker vandaag. Dat de man met gezondheidsproblemen kampte, kan bijgedragen hebben tot zijn overlijden, maar was niet de oorzaak, aldus Baker, die de oorzaak legt bij de manier waarop Floyd in bedwang werd gehouden. Hij wijst erop dat het belangrijk is om te kijken naar oorzaak en gevolg. “Naar mijn mening was het in bedwang gehouden worden, tegen de grond gedrukt worden en de nekcompressie meer dan wat meneer Floyd aankon, als gevolg van die hartproblemen”, aldus de lijkschouwer. Een dergelijke situatie zorgt immers voor de verhoogde productie van stresshormonen en de adrenaline doet je hart sneller slaan, verduidelijkt hij. “Hij had een hart dat al meer zuurstof nodig had dan een normaal hart.”

Volledig scherm Andrew Baker, de lijkschouwer die het lichaam van George Floyd onderzocht © AP

Op de vraag van Eric Nelson, advocaat van de verdediging, of Baker weet heeft van een zaak waarbij iemand overleed aan ademnood als gevolg van druk op de achterzijde van de nek, antwoordt de arts negatief.

Gisteren kwamen al drie artsen aan het woord die stelden dat George Floyd stierf als gevolg van zuurstoftekort. Andere verklaringen voor zijn dood, zoals het gebruik van drugs, medicatie of een onderliggend gezondheidsprobleem, zijn volgens de drie artsen uitgesloten.

Volledig scherm Een betoger voor het gerechtsgebouw in Minneapolis. © AP