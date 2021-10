Lijkschouwer geeft lichaam Gabby Petito vrij: familie in Wyoming om stoffelijk overschot op te eisen

De lijkschouwer die de autopsie gedaan heeft op het lichaam van de vermoorde YouTubester Gabby Petito (22), heeft haar lichaam vrijgegeven. Het is overgebracht naar een lokaal mortuarium in de Amerikaanse staat Wyoming en zal gecremeerd worden. Haar vader zal haar as daarna meenemen naar Long Island, New York, waar de ouders van de jonge vrouw wonen.

Het lichaam van Petito werd bijna een maand lang bijgehouden door de autoriteiten. Het werd onderzocht om de manier te bepalen waarop ze aan haar einde was gekomen.

Dinsdag werd bekendgemaakt dat ze om het leven kwam door wurging. Het tijdstip van haar overlijden wordt geschat op drie tot vier weken voor haar lichaam werd gevonden. Volgens de lijkschouwer werd de moord uitgevoerd “door mensenhanden” en met “heel veel woede”.

Nu het onderzoek op het stoffelijk overschot van Petito achter de rug is, kan haar familie het lichaam opeisen. Haar ouders vertrokken gisterochtend van New York naar Wyoming. Ze zullen hun dochter ter plaatse laten cremeren en haar as dit weekend terug meenemen naar huis. Eerder vond in New York al een begrafenis met een lege urn plaats voor de jonge vrouw.

Lijkschouwer Brent Blue van Teton County tijdens een persconferentie dinsdag.

Volgens verscheidene media zou de familie ook een nieuwe briefing krijgen over de stand van het onderzoek.

Intussen wordt ook nog altijd verder gezocht naar de verloofde van de vermoorde vrouw. Dat gebeurt onder meer in een uitgestrekt natuurreservaat in Florida. Brian Laundrie (23) wordt door de speurders beschouwd als een ‘person of interest’ in het moorddossier, maar is al weken spoorloos. Er is ook een arrestatiebevel voor bankkaartfraude tegen de man. Volgens de politie zou er een kans zijn van 50 procent dat hij nog in leven is.

Gabby Petito was met haar verloofde op roadtrip door de Verenigde Staten, toen ze eind augustus plots niets meer van zich liet horen. Brian Laundrie daagde op 1 september alleen op in North Port, Florida, waar het koppel woonde. Op 11 september verwittigden de ongeruste ouders van Petito uiteindelijk de politie. Enkele dagen later bleek ook Laundrie spoorloos te zijn. Op 19 september werd het lichaam van de jonge vrouw gevonden in het Grand Teton National Park in Wyoming, waar ze laatst gezien werd.

Gabby Petito en Brian Laundrie begin vorig jaar. Rechts een beeld dat de politie van North Port deelde van de zoekactie naar de man.

Politiebeelden toonden later hoe het koppel ruzie had gekregen onderweg. De autoriteiten moesten daarvoor op 12 augustus tussenbeide komen in Moab, in de Amerikaanse staat Utah.

