Lijkschouwer die lichaam Britse Nora (15) onderzocht nadat ze dood werd gevonden in Maleisische jungle: “Niet uit te sluiten dat ze aangerand werd”

Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is met een Brits meisje dat in augustus vorig jaar verdween in de Maleisische jungle en tien dagen later dood werd teruggevonden. En de kans bestaat dat we het nooit zullen weten. Een Britse lijkschouwer die een tweede autopsie op Nora Quoirin (15) uitvoerde, zegt dat hij niet kan uitsluiten dat het meisje aangerand werd.

Nora was in augustus 2019 met haar ouders op vakantie in Maleisië, toen ze verdween. Het Frans-Ierse meisje uit Londen had een mentale beperking en er werd meteen alarm geslagen toen ze ‘s morgens niet meer in haar bed lag in het jungleresort waar de familie verbleef. Tien dagen later werd ze dood teruggevonden. Ze lag naakt aan een riviertje, op zo'n 2,5 kilometer van het vakantieverblijf.

Een lijkschouwer ter plaatse onderzocht het lichaam en concludeerde dat het meisje gestorven was aan inwendige bloedingen, veroorzaakt door honger en stress. Een Britse patholoog die een tweede lijkschouwing uitvoerde in het Verenigd Koninkrijk, bevestigt die conclusie nu. Maar waar de lijkschouwer in Maleisië zei dat er geen sprake was van seksueel misbruik, zegt de Britse patholoog Nathaniel Cary dat hij dat niet kan uitsluiten. “Er is geen bewijs dat het gebeurd is, maar ik kan de mogelijkheid ook niet uitsluiten", klinkt het bij Sky News.

Ontbonden

Het lichaam van het meisje was te zeer ontbonden om nog te kunnen achterhalen of er sporen van sperma of ander genetisch materiaal van een vreemde aanwezig was, klinkt het. “Ik denk dat we een zwaar trauma aan de genitaliën kunnen uitsluiten, maar dat kan niet met betrekking tot een minimaal trauma. Genetisch materiaal van een mogelijke aanrander kan ook weggespoeld zijn, omdat Nora enkele dagen deels in het water lag.”

© REUTERS

Volgens de Britse lijkschouwer is het ook niet uit te sluiten dat het lichaam verplaatst werd na de dood. Temeer omdat reddingswerkers eerder al op de plaats gezocht hadden waar Nora gevonden werd. Hij vond verder geen bewijs dat Nora een zware val had gemaakt op het ruwe terrein als gevolg van haar beperking. De verwondingen op haar lichaam zouden er wel op gewezen hebben dat ze door dichte begroeiing was gelopen.

Raam

De politie in Maleisië ziet geen aanwijzingen voor seksueel misbruik, noch voor enige andere criminele activiteit, zoals een ontvoering. Volgens het gerecht klom het meisje zelf uit het raam van haar kamer en dwaalde ze af. De ouders van Nora geloven niet in die piste en blijven volhouden dat er kwaad opzet in het spel is. Ze hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar van het resort waar ze verbleven voor nalatigheid. Volgens hen was er geen beveiliging en stond een raam met een kapotte grendel open de ochtend dat Nora verdween.

De moeder van Nora tijdens de zoekactie in Maleisië. © EPA

