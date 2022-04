Lijken van 410 burgers gevonden in bevrijde gebieden rond Kiev

Vanavond geen treinver­keer meer in Nederland na technische storing

De Nederlandse spoorwegmaatschappij NS heeft vandaag het treinverkeer stilgelegd na een storing in haar reisplanner. De reisadviezen zijn daardoor niet actueel en in de stations kan geen informatie gegeven worden over de treinen. Het treinverkeer zou eerst vanavond nog hervat worden, maar dat zal nu toch niet het geval zijn.

19:48