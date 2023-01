Lijfwacht van Andrew Tate noemt vrouwen die klacht indienden tegen zijn baas “jong en dom”: “Ze dachten dat ze zijn vrouw zouden worden”

De lijfwacht van de omstreden influencer en ex-kickbokser Andrew Tate, die sinds eind vorig jaar in de gevangenis in Roemenië zit, heeft tijdens een interview met de Britse omroep ‘BBC’ het opgenomen voor zijn werkgever. Hij noemde de vrouwen die tegen Tate een klacht hebben ingediend “jong en dom”. De meeste zouden jonger dan 25 geweest zijn, zo vertelt lijfwacht Bogdan Stancu. “Sommige van de meisjes begrepen de realiteit verkeerd en dachten dat ze zijn volgende vrouw zouden worden.”

Andrew en Tristan Tate zitten sinds eind december 2022 in de gevangenis op verdenking van verkrachting en mensenhandel. Volgens Bogdan Stancu, de trouwe lijfwacht van Andrew Tate, moeten de beschuldigingen met een korrel zout genomen worden. Volgens hem ligt de fout lag bij de vrouwen. “Ze begrepen de realiteit verkeerd”, klinkt het in een onthullend interview met ‘BBC’.

De meeste vrouwen die bij de Tate-broers verbleven, zouden jonger dan 25 jaar geweest zijn. Daarnaast werden ook al hun onkosten betaald door de broers. Meer dan 100 vrouwen zouden de voorbije twee jaar bij hen verbleven hebben in Roemenië. Ondanks dat Stancu soms vrouwen uit het huis moest zetten omdat ze “te dronken waren” of “voor problemen zorgden”, werd er nooit geweld gebruikt, verzekert hij. De lijfwacht is er dan ook van overtuigd dat Andrew Tate onterecht beschuldigd wordt. “Ik twijfel nooit aan Andrew”, klinkt het. Als uit de onderzoeken van de politie zou blijken dat Andrew en Tristan Tate schuldig zijn, vindt hij wel dat ze moeten “boeten voor hun daden”.

De politie wil met de onderzoeken te weten komen of Andrew Tate vrouwen naar Roemenië heeft gelokt met de belofte een serieuze relatie of huwelijk aan te gaan, voordat hij ze dwong of manipuleerde om voor hem te werken als model. Ook onderzoeken ze een beschuldiging van verkrachting.

Kinderen

De “publieke persoonlijkheid” van zijn baas, zou niet overeenkomen met hoe Tate écht is, aldus Stancu. Andrew Tate zou overtuigd geweest zijn dat “iemand hem wilde pijn doen”. Waar hij dacht dat die bedreiging vandaan kwam, is niet duidelijk. Het zou niet gaan om paranoia, verklaarde de lijfwacht, “maar wel iets soortgelijks”. “Hij wilde een normaal leven hebben en kon dat niet – misschien is het normaal om dan wat meer paranoïde te zijn.”

Hij bevestigde ook nog ander opvallend nieuws: zowel Andrew als Tristan Tate zouden meerdere kinderen in Roemenië hebben. Ze zouden de kinderen soms een bezoekje brengen.

“Je kunt me niet als slachtoffer bestempelen als ik er geen ben”

Zes vrouwen werden ondertussen geïdentificeerd als mogelijke slachtoffers. Maar vorige week ontkenden twee andere vrouwen dat zij door de broers misbruikt werden. Een van hen vertelde dat ze twee jaar lang “goede vrienden” was met de broers Tate. Ook had ze “Tate Girl” op haar arm had laten tatoeëren “uit respect voor hen”. “Ik ben nooit bedreigd geweest”, zei ze. “Als dat zo was, zou ik niet zo dom zijn om in dat huis te blijven. Je kunt me niet als slachtoffer bestempelen in het dossier als ik geen slachtoffer ben”, voegde ze er nog aan toe.

KIJK. Zaterdag werd nog een groot deel van Tates luxeauto’s in beslag genomen

