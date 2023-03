“Lieve Jezus, help deze mensen.” Lokale weerman valt uit zijn rol tijdens uitzending wanneer hij ziet hoe tornado recht op stadje afstevent

Exclusief interview met Oekraïense tophacker: “Het begon allemaal met onze ‘sofastrij­ders’. Die vielen vanuit hun zetel met hun laptop Russische websites aan”

Hij is één van die atypische strijders sinds de Russische inval in Oekraïne, Nikita Knysj. Ex-medewerker bij de Oekraïense inlichtendienst SBU en intussen aanvoerder van misschien wel het grootste cyberleger van Europa. We kunnen hem exclusief spreken over de virtuele strijd van het land. “Voor hackers gelden geen regels in oorlogstijd.”