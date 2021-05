Liefdesbrieven van JFK aan Zweedse minnares te koop

In de zomer van 1953, enkele weken voor zijn huwelijk met Jacqueline Bouvier (12 september 1953), ontmoette John F. Kennedy Gunilla von Post, een Zweedse aristocrate. Ze leerden elkaar kennen in Cannes. In augustus 1955 zouden de twee een week in Zweden doorgebracht hebben.

De brieven zijn geschreven tussen 1955 en 1956, een periode waarin Kennedy senator was in Massachusetts. Ze zijn ook geschreven op papier van de Senaat.

Volledig scherm Een deel van de brieven, geschreven op papier van de Senaat. © AP

In de brieven denkt Kennedy terug aan hun trip naar Zweden. Ook reageert hij op het nieuws dat von Post gaat trouwen. Het veilinghuis beweert dat Kennedy een scheiding wou en von Post naar de Verenigde Staten wou halen. Die pogingen werden tegengehouden door zijn vader, zijn politieke ambities en een miskraam die Jacqueline Kennedy had in 1955.

In 1958 zagen de twee elkaar nog een keer, op een gala. Ze waren allebei aanwezig met hun echtgenoten en von Post was zwanger. In 1997 schreef ze een boek over haar relatie met de president, genaamd ‘Love, Jack’.

De collectie die te koop staat is 8 pagina’s lang en bevat 1 volledige brief en twee gedeeltelijke berichten. Er wordt verwacht dat ze zo’n 30.000 dollar (25.000 euro) zullen opbrengen. Er kan online geboden worden tot 12 mei. Ze zijn onderdeel van een grotere collectie presidentiële memorabilia.

Het is niet de eerste keer dat RR Auction brieven van Kennedy naar een minnares verkoopt. In 2016 verkocht het veilinghuis al een brief naar een andere vrouw. Die brief werd gedateerd op oktober 1963, een maand voor hij vermoord werd, en is nooit verzonden.

Volledig scherm John F. Kennedy © AP