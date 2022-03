Lid Brits Hogerhuis valt in slaap en krijgt daarom geen spreektijd in parlementair debat

Het debat in het ‘House of Lords’, het Britse Hogerhuis, ging over een wetsontwerp dat het Verenigd Koninkrijk in staat zou stellen af te wijken van de EU-wetgeving rond genetische modificatie van gewassen. Lord Young, van de Labourpartij, was al aan zijn betoog begonnen, toen barones Bloomfield of Hinton Waldrist, van de Conservatieve partij, tussenkwam. “Het spijt me, maar de Lord was diep in slaap tijdens de hele duur van de toespraak van de minister. Hij zou echt niet aan dit debat mogen deelnemen omdat hij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om naar hem te luisteren.”

Lord Young is een voormalige vakbondsleider en ex-bestuurder van de BBC. Hij is niet de eerste parlementariër de in slaap valt in een van de kamers van het Britse tweekamerstelsel. Tory-parlementslid Desmond Swayne gaf in januari 2018 toe dat hij “geërgerd” was over zichzelf omdat hij in slaap was gevallen tijdens een toespraak van collega Ken Clarke over de Brexit. Hij voegde eraan toe dat het een “erg lange dag” was geweest omdat hij ‘s ochtends vroeg was gaan zwemmen.