Lichte vliegtuigjes botsen laag boven de grond: twee doden in Australië

Zweedse premier verhoogt waakzaam­heid voor terrorisme na koranver­bran­din­gen

De Zweedse premier Ulf Kristersson maakt zich zorgen over de reeks koranverbrandingen die uitgevoerd en aangekondigd zijn in zijn land. Dat zei hij tijdens een persconferentie in Stockholm. Met het oog op de aankomende protesten heeft hij vijftien staatsorganen en -administraties de opdracht gegeven om hun waakzaamheid tegen terrorisme op te voeren. Naast het leger en de politie gaat het onder meer ook om de belastingdienst.