Lichte schade aan gebouwen na droneaanval op Moskou, Oekraïne kijkt “met plezier” toe

Presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak heeft elke betrokkenheid van Oekraïne bij de droneaanval op Moskou ontkend. “Maar we kijken met plezier toe. Zulke aanvallen zullen in de toekomst allicht nog vaker voorkomen”, stelde Mykhailo Podolyak in het YouTubekanaal ‘The Breakfast Show’. Voorlopig lijkt er enkel sprake van lichte schade aan gebouwen. Het Russische ministerie van Defensie spreekt van een “terreuraanval”.

“Bij zonsopgang heeft een droneaanval lichte schade veroorzaakt aan verschillende gebouwen”, aldus de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, in een bericht op Telegram. “Alle hulpdiensten van de stad zijn ter plaatse.” Volgens de burgemeester is er tot op heden geen melding van zwaargewonden. Twee personen hadden wel verzorging nodig, maar een opname in het ziekenhuis hoefde niet.

Volledig scherm Schade aan een flatgebouw in Moskou. © REUTERS

“Acht drones neergehaald”

Volgens het Russische ministerie van Defensie waren in totaal acht onbemande tuigen betrokken bij de zeldzame aanval op Moskou en werden alle toestellen vernietigd. “Vanmorgen lanceerde het regime van Kiev een terroristische droneaanval op doelen in de stad Moskou”, aldus het ministerie. “Drie van de drones werden verstoord door elektronische oorlogssystemen, waarop ze de controle verloren en afweken van hun beoogde doelen. Nog eens vijf drones werden neergeschoten door het Pantsir-S grond-luchtraketsysteem in de regio Moskou.”

Op sociale media zijn beelden te zien van vliegende drones boven de stad en van rookpluimen in de lucht.

De aanval op de Russische hoofdstad vindt plaats op een moment dat Rusland zelf de afgelopen dagen massaal Oekraïne bestookt. Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog in februari 2022 zijn er binnen één maand tijd nog nooit zoveel drone- en raketaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev geweest als deze maand.

De Russische hoofdstad is tijdens de oorlog nog maar zelden het doelwit van droneaanvallen geworden, in tegenstelling tot plekken elders in Rusland. Het is voorlopig nog onduidelijk wie er achter deze droneaanval zit. Het Russische ministerie van Defensie wijst in zijn communicatie dus meteen met de vinger naar Kiev, maar mogelijk gaat het om een Russische ‘valse vlag’-operatie.

KIJK. Begin deze maand zouden twee drones het Kremlin hebben proberen aan te vallen

Eerder deze maand was het Kremlin in Moskou het doelwit van een aanval met twee drones. Die konden worden neergehaald en er was geen sprake van schade of gewonden. De Russische autoriteiten bestempelden het incident niettemin als een aanslag op het leven van president Vladimir Poetin. Kiev ontkende alle betrokkenheid.

Volledig scherm Politie bij een beschadigd flatgebouw in Moskou. © REUTERS

Volledig scherm Een gebroken raam in een ander appartementsgebouw in Moskou. © REUTERS

Volledig scherm Hulpdiensten ter plaatse. © REUTERS

