Lichte beweging in containerreus die Suezkanaal blokkeert: “Tijd dringt, want twintig schepen in file vervoeren levende dieren”

De Ever Given, het containerschip dat al dagenlang het Suezkanaal blokkeert, kan misschien vanavond al losgetrokken worden. Die hoop koesterde Yukito Higaki, de voorzitter van het schipleasebedrijf Shoei Kisen Kaisha, tijdens een persconferentie voor Japanse media. De tijd dringt, want al 321 schepen staan in de file om het kanaal door te varen. Bovendien blijken op twintig schepen levende veedieren te zitten.

De 400 meter lange Ever Given liep dinsdag vast in de ondiepere zijkanten van het Suezkanaal en blokkeert sindsdien andere schepen. Dit raakt wereldwijde transportstromen hard omdat er op het kanaal normaal altijd veel schepen varen voor goederenvervoer tussen Europa en Azië.

Het Suezkanaal is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldhandel. Elke dag wordt voor bijna 10 miljard dollar (8,5 miljard euro) aan goederen door het kanaal vervoerd. De Verenigde Staten hebben onlangs ook hulp aangeboden om de opstopping van vrachtschepen te verhelpen.

De tijd dringt dus om tot een oplossing te komen. Volgens de autoriteiten van het Suezkanaal staan er al 321 schepen in de file om het kanaal door te varen. Op twintig schepen blijken bovendien levende veedieren te zitten.

“Mijn grootste angst is dat de beesten in voedsel- en waternood komen”, zegt Gerit Weidinger van de dierenorganisatie Animals International. “Ze dreigen uit te hongeren of te dehydrateren. En wat moet er dan met de stoffelijke resten gebeuren? Deze hele situatie is een tikkende tijdbom.”

Volledig scherm In de buurt van het Suezkanaal is het aanschuiven geblazen: 321 schepen staan in de file. © AFP

Hoever staat de bergingsoperatie?

De chef van de Suezkanaal Autoriteit (SCA) kan nog niet voorspellen wanneer het vrachtschip losgetrokken kan worden. Sterke getijdenstroming en de wind bemoeilijken de operatie.

Lichtpunt: de voorbereidingen voor het vlottrekken van het schip hebben al wel een eerste resultaat opgeleverd. De achtersteven en het roer van de Ever Given kunnen bewegen, laat SCA-baas Osama Rabie weten.

Vandaag wordt een nieuwe poging gedaan om de Ever Given vlot te trekken. Daarbij hopen de betrokkenen te profiteren van hoogtij, waarbij de waterstand zo’n 50 centimeter hoger is dankzij de volle maan, meldt persbureau Reuters. Als dit niets uithaalt, volgt er morgenochtend een nieuwe poging.

Bij de operatie zijn zeker veertien sleepboten en drie baggerschepen betrokken.

Volledig scherm Veertien sleepboten nemen deel aan de operatie om de Ever Given weer vlot te trekken. © AFP

De eigenaar van de Ever Given heeft goede hoop dat het lukt om op korte termijn het 220.000 ton wegende voertuig los te trekken, zo zei Yukito Higaki, president van het schipleasebedrijf Shoei Kisen Kaisha vanochtend tijdens een persconferentie voor de Japanse media.

De Japanner legde uit dat grond onder het schip vandaan wordt gehaald met behulp van baggermateriaal, een klus waar het Nederlandse bedrijf Smit Salvage bij helpt. Eenmaal losgetrokken, zou de 400 meter lange zeereus weer als vanouds moeten functioneren. “Het schip maakt geen water. Er zijn ook geen problemen met het roer en de scheepsschroeven.”

Volledig scherm Het schip is maar liefst 400 meter lang. © EPA

Smit Salvage meldt dan weer dat zondagmiddag zwaardere sleepboten arriveren. Die schepen met extra trekvermogen zouden op zijn vroegst zondagavond ingezet kunnen worden, aldus een woordvoerder van moederbedrijf Boskalis. “Er worden doorlopend pogingen gedaan om aan het schip te trekken”, luidt het.

Gelijktijdig met de trek- en baggerwerkzaamheden kijkt Boskalis-dochter Smit Salvage ook naar de mogelijkheden om het containerschip lichter te maken. Tot nu toe is maar liefst 9.000 ton ballastwater geloosd dat het schip normaal gesproken stabiliteit moet geven. Het bedrijf wil ook brandstof uit het schip wegpompen en lading weghalen.

Volgens de autoriteiten van het Suezkanaal is de Ever Given niet alleen door de weersomstandigheden vast komen te zitten, maar zijn er mogelijk ook “menselijke of technische fouten” in het spel, zo klonk het vandaag op een persconferentie.

Indrukwekkende foto’s van vastgelopen schip vlakbij Ismailiya in Egypte:

