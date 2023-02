Lichte aardbevingen gevoeld in Italiaanse Siena

Van het presidenti­eel paleis in Brazilië tot een KFC in Florida: zo ziet het nieuwe leven van ex-president Bolsonaro eruit

De uiterst rechtse Jair Bolsonaro leidde enkele maanden geleden nog de grootste economie van Latijns-Amerika. Nu woont de oud-president van Brazilië in een buitenwijk nabij Disney World in Florida en gaat hij alleen eten bij de KFC. Hoewel de president zijn verblijf in de VS wil verlengen, lijkt hij zich klaar te maken voor een comeback in de Braziliaans politiek.

8 februari