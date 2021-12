Lichte aardbeving schudt Zwitserland op in vroege uren van kerstdag

Een lichte aardbeving heeft Zwitserland In de vroege uren van kerstdag opgeschud. De beving had een magnitude van 4,1, zo meldde de Zwitserse aardbevingsdienst aan persbureau ATS. Het epicentrum lag nabij de stad Porrentruy, in het noordwestelijke kanton Jura nabij de Franse grens.