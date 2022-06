Lichamen vermoorde Britse journalist en Braziliaanse gids aangekomen in Brasilia voor autopsie

Eerder deze week werden twee verdachten opgepakt in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse journalist en zijn gids, de Braziliaanse expert inheemse volkeren Bruno Pereira. Een van de verdachten bekende de lichamen van de twee te hebben begraven in de jungle. Dat heeft de federale politie woensdag (plaatselijke tijd) gemeld, nadat menselijke resten werden teruggevonden tijdens de zoekacties.

Doodsbedreigingen

Phillips schrijft voor de Britse krant The Guardian en Pereira werkt voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. De twee waren samen op expeditie in de Valle Do Javari, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen van lokale boeren voor een boek over milieubehoud. In het gebied vinden steeds meer illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaats.