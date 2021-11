Lichamen van vermiste Franse bergbeklimmers gevonden in Nepal

Ruim 10 miljoen Britten hebben booster­prik gekregen

In het Verenigd Koninkrijk hebben intussen al meer dan 10 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Dat houdt in dat 17,5 procent van de bevolking vanaf 12 jaar inmiddels een derde coronaprik heeft gehad. De eerste boosters werden in september gezet. De Britse regering maakte zondag van de mijlpaal gebruik om alle oudere en kwetsbare mensen op te roepen zeker hun derde vaccin te halen. De autoriteiten willen zo een terugkeer naar beperkende maatregelen door het coronavirus met Kerstmis voorkomen.

7 november