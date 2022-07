Lichamen van vermiste Amerikaanse vader en zijn drie jonge kinderen aangetroffen in vijver

Europees Parlement scherp voor Hongarije én voor EU in nieuw rapport

In een nieuw rapport dat woensdag is aangenomen, is het Europees Parlement bijzonder kritisch voor de "doelbewuste en systematische" pogingen van de Hongaarse regering om de Europese waarden te ondermijnen. De toestand van de rechtsstaat in Hongarije is de voorbije jaren alleen maar erger geworden, en daar draagt de Europese Unie zelf mee de schuld voor, klinkt het scherp.

13 juli