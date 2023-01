Lichamen van twee jonge mannen in landingsgestel vliegtuig aangetroffen

“Lichaam van versteke­ling die uit vliegtuig viel, landde op meter van zonnende man”

De verstekeling die uit het landingsgestel van een vliegtuig in een tuin in Zuid-Londen viel, landde op amper een meter van een man die aan het zonnen was. Dat zegt een vriend van de bewoner, zo staat in verschillende Britse media te lezen. Het bevroren lichaam van de man belandde zondagnamiddag in de tuin van een huis in de residentiële wijk Clapham. Het slachtoffer had zich vermoedelijk verstopt in het toestel van Kenya Airways, dat op Heathrow Airport landde.

