Lichamen van slachtoffers gevonden na crash Amerikaans legervliegtuig in Noorwegen

Russische ambassa­deur bij VN ontkent bombarde­ment op theater Marioepol: “Gelooft u echt wat u zegt?”

De Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia in New York spreekt tegen dat Rusland gruweldaden pleegt in Oekraïne. Hij ontkent dat Russische bommen woendag in Marioepol het theater vernielden waar meer dan duizend burgers zaten te schuilen voor het oorlogsgeweld. Nebenzia spreekt van een informatieoorlog, tot ongeloof van de journaliste die hem de feiten voor de voeten werpt. “Gelooft u echt wat u zegt?”, probeert ze nog.

18 maart