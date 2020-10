Lichamen van 22 soldaten ontdekt na aardverschuiving in Vietnam

De aardverschuivingen begonnen in de provincie Quang Tri, in het centrum van Vietnam, rond 1 uur zondag plaatselijke tijd. De 22 soldaten die in het gebied gestationeerd waren, kwamen vast te zitten onder modder en steen, zei de Centrale Stuurgroep voor Preventie en Controle van Natuurrampen in Vietnam. De soldaten waren bezig het risico van de aardverschuivingen in het gebied in te schatten. De centrale regio's van het land werden de afgelopen twee weken geteisterd door zware regenval.