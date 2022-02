Lichamen geborgen na vliegtuigcrash in IJsland

Waalse YouTuber sterft na crash van sportvlieg­tuig­je in IJsland: “Nicola voelde zich zo vrij als een vogel”

Hij leefde voor het avontuur, en liet zijn 20.000 volgers op Instagram gretig meegenieten. Maar zijn laatste trip werd Nicola Bellavia (32) fataal. De avonturier uit het Waals-Brabantse Lasne was één van de vier inzittenden van het sportvliegtuigje dat vorige week neerstortte in een meer in IJsland. Ook een 27-jarige Nederlander die in Antwerpen woonde, overleefde de crash niet.

7 februari