Lichaamsresten van 17-jarige jongen gevonden in afvoerbuis van appartementsgebouw: “Bewoners klaagden over verstopt toilet”

FrankrijkIn Frankrijk is gisteren een lichaam aangetroffen in een afvoerbuis van een appartementsgebouw. De gruwelijke ontdekking werd gedaan in de gemeente Saint-Priest, in de buurt van de stad Lyon. Volgens de eerste analyses van de politie is het lichaam, dat in stukken was gesneden, van een 17-jarige jongen. Een verdachte (28) is opgepakt.

Een loodgieter deed de huiveringwekkende ontdekking donderdag. Hij was gebeld door een bewoner van het appartementsgebouw omdat hij en enkele buren met een verstopt toilet kampten. Tijdens de herstellingswerken vond de loodgieter eerst kleren in de afvoerbuis en trof hij daarna de ledematen en andere lichaamsdelen van het slachtoffer aan.

De politie kwam onmiddellijk ter plaatse en opende een onderzoek naar vrijwillige doodslag. Uit de autopsie blijkt nu dat het slachtoffer een 17-jarige jongen was. Dat meldt het parket van Lyon.

Elektrische zaag

In een vuilnisbak in het gebouw vond de politie ook een elektrische zaag, die mogelijk gebruikt werd om het lichaam van het slachtoffer in stukken te snijden. Een van de bewoners zou op zondag 15 januari ook geschreeuw hebben gehoord vanuit een appartement. Of er een link met de moord is, is nog niet geweten.

De politie heeft ondertussen een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 28 jaar die samen met zijn ouders in een flat op de eerste verdieping woont. Hij zit momenteel in voorlopige hechtenis. Volgens het parket heeft de man geen strafblad, maar wordt hij al jaren behandeld voor psychologische problemen. Wat het motief van de man zou zijn, is nog niet bekend. Het onderzoek is nog volop aan de gang, benadrukt de politie.

“Vreemde geur”

Aldo, de buurman van de verdachte, is een van de laatste personen die hem sprak voor hij werd opgepakt. “Ik vroeg hem of zijn toilet ook verstopt was, maar hij zei van niet”, getuigt de man bij de Franse nieuwszender ‘BFMTV’. Volgens Aldo kwam de 28-jarige verdachte “rustig” over. Er hing echter een vreemde geur in zijn appartement, klinkt het. Het is Aldo die uiteindelijk besloot om een loodgieter te bellen vanwege de verstoppingsproblemen. “Op dat moment kon ik me natuurlijk niet voorstellen wat er allemaal zou gebeuren”, zegt hij.

“De loodgieter liet me foto’s zien van wat hij in de afvoerbuis had aangetroffen. Niemand zou zulke beelden ooit moeten zien, ze waren echt traumatiserend”, aldus de man.

