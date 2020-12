Lichaampjes gedode babytweeling in 2003 gevonden in vuilnisbak: DNA op sigaret leidt tot arrestatie van vrouw die stiekem beviel

De zaak dreigde definitief een coldcase te worden, totdat in 2018 het onderzoek herbegon. De speurders gebruikten de nieuwste opspoortechnieken op DNA-sporen vanop het plaats delict. Deze werden vergeleken met de genetische informatie in een stamboomdatabase. Deze techniek leidde eerder al tot de arrestatie en veroordeling van de beruchte Golden State Killer . Speurders achterhaalden de identiteit van de vrouw die de tweeling in 2003 ter wereld bracht. Antoinette Briley bleek in Holland in de staat Michigan te wonen.

Volgens The Chicago-SunTimes heeft de vrouw toegegeven dat ze zeventien jaar geleden hevige maagproblemen voelde, in het huis van haar grootvader een bad nam en daar stiekem de tweeling ter wereld zette. Ze kuiste de boel op en zette de baby’tjes in een sportzak. Het was volgens haar de bedoeling om hen naar het ziekenhuis te brengen. Onderweg naar daar veranderde ze haar plan, en dumpte de kindjes in een vuilnisbak. Wie de vader van de tweeling was, is niet geweten.