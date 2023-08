Lichaam vermoorde Belg na één jaar in Braziliaans mortuarium eindelijk vrijgegeven: familie kan nu aanvraag doen voor repatriëring

Een rechter in Brazilië heeft het lichaam van de vermoorde Belg Walter Biot (53) vrijgegeven. Exact een jaar geleden kwam de man om het leven in het luxueuze penthouse in Rio de Janeiro waar hij woonde met zijn man, de Duitse consul Uwe Herbert Hahn (63). Hahn is de hoofdverdachte in de zaak, maar hij slaagde erin om het land te ontvluchten en is nog altijd spoorloos.