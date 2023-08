Lichaam van vermiste man na 22 jaar mogelijk teruggevonden in Oostenrijk

LIVE OEKRAÏNE. ‘Generaal Armageddon’ compleet in ongenade gevallen bij Poetin: eerst huisarrest, nu niet langer baas Russische luchtmacht

Sergei ‘Generaal Armageddon’ Surovikin lijkt volledig in ongenade gevallen te zijn bij de Russische president Vladimir Poetin. Hij zit al weken in huisarrest en is nu ook uit zijn functie ontheven van aanvoerder van de Russische luchtmacht. Het Russische ministerie van Defensie zei vandaag dan weer dat zijn troepen een Amerikaanse militaire speedboot hadden vernietigd nabij Slangeneiland in de Zwarte Zee. Een supersonische Russische bommenwerper zou zijn vernietigd door een Oekraïense drone. En Prigozjin heeft voor het eerst sinds zijn gewapende opstand weer een video gepubliceerd. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.