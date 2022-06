Lichaam van vermiste kleuter (3) teruggevonden in vijver: “Grootste nachtmerrie van elke ouder”

Verenigde StatenIn de Verenigde Staten is de 3-jarige Harry Kkonde, een jongen die begin deze week vermist raakte, dood teruggevonden in een vijver in Lowell, een stad in de staat Massachusetts. De kleuter werd dinsdag als vermist opgegeven nadat hij was verdwenen uit het huis van zijn babysitter. De politie zette onmiddellijk een zoekactie op poten, maar die heeft nu een tragische afloop.

Het lichaam van de 3-jarige Harry werd woensdagnamiddag aangetroffen in een rivier op een afstand van zo’n 200 meter van het huis van zijn babysitter, die hem een dag eerder als vermist had opgegeven. Twee dagen lang gingen honderden politieagenten en brandweerlieden op zoek naar de jongen in de regio. Uiteindelijk vond een duikteam Harry in een vijver nabij de boerderij van Lowell-inwoner Ronald Perron. “Ik huil niet vaak, maar dit was echt een schok”, vertelt de man. “Ik had nooit gedacht dat ze dat kind in mijn vijver zouden vinden.”

De opsporingsteams hadden de vijver al eerder doorzocht, maar vonden toen geen enkel spoor van de kleuter. De politie moest enkele gebieden echter een tweede keer uitkammen, omdat vermoed werd dat de jongen zich verplaatste. Op het lichaam van de kleuter werden geen tekenen van geweld gevonden.

“Hartverscheurend”

Volgens de politie hadden de ouders van het kind hem dinsdagochtend afgezet bij de babysitter. Een van de buren zag Harry nog in de tuin spelen rond 9:15 uur lokale tijd, maar 15 minuten later kreeg de politie de oproep binnen dat de jongen nergens meer te bespeuren was. Harry zou volgens de agenten zelf naar buiten zijn gelopen. De babysitter was nog op een ander kind aan het passen op het moment van de verdwijning. Er zou geen sprake zijn van een misdaad, aldus de politie.

Hoe en wanneer de kleuter precies in de vijver is terechtgekomen, is nog niet duidelijk. Een onderzoek naar de verdwijning is lopende.

“Dit is uiteraard de grootste nachtmerrie van elke ouder”, zegt advocate Marian Ryan. De familie van het kind is dan ook erg aangedaan. “We hoopten dat hij levend naar huis zou komen. Het is hartverscheurend”, reageerde een familievriendin. “We voelen ons leeg, we hebben er geen woorden voor”, klonk het. Woensdagavond kwamen tientallen buurtbewoners samen bij de vijver en lieten ze bloemen en ballonnen achter voor de kleine Harry.

