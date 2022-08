Lichaam van Uvalde-schutter Salvador Ramos (18) bleef bijna een maand in mortuarium liggen: “Uitvaartcentra wilden niets met hem te maken hebben”

Het lichaam van de 18-jarige Salvador Ramos, die op 24 mei door de politie werd gedood nadat hij 19 kinderen en twee volwassenen had doodgeschoten op een basisschool in Uvalde in de staat Texas, is bijna een maand in het mortuarium blijven liggen. Uitvaartcentra in de regio weigerden namelijk om Ramos te begraven. “We willen niets met hem te maken hebben”, klonk het. De schutter werd uiteindelijk gecremeerd in San Antonio, zo’n 130 kilometer van zijn woonplaats.

Het lichaam van de 18-jarige Ramos bleef in totaal drie weken en half liggen in een mortuarium buiten Uvalde, zo meldt vrederechter Eulalio Diaz, die ook lijkschouwer in de regio is. Door het bloedbad dat de tiener in mei aanrichtte, waren de twee begrafenisondernemers van het Texaanse stadje erg druk bezig met de begrafenissen van de slachtoffers. Bovendien wilden ze het lichaam van de schutter niet aannemen uit respect voor de nabestaanden van de 19 kinderen en twee leraren die bij de schietpartij om het leven kwamen.

“De uitvaartcentra in de stad zeiden dat ze niets met hem te maken wilden hebben. (...) Het was een erg stresserende periode”, vertelt Diaz.

“Al onze medewerkers zijn opgegroeid in Uvalde en gingen hier ook naar school. We geloven dat iedereen een waardige en respectvolle begrafenis verdient”, zei Taylor Michelle Massey, de directrice van het lokale uitvaartcentrum Rushing-Estes-Knowles aan de krant ‘The Houston Chronicle’. “Maar in de weken na de schietpartij waren we 17 families aan het begeleiden tijdens de moeilijkste periode in hun leven. Gezien de omstandigheden vonden we het niet gepast om de overblijfselen van de persoon die hun pijn had veroorzaakt te bewaren.”

Familieruzie

De zoektocht naar een begrafenisondernemer werd nog extra bemoeilijkt door de familieleden van Ramos, die het maar niet eens konden worden over een oplossing. Ramos had geen goede relatie met zijn vader, noch met zijn moeder. Voor de schutter de Robb Elementary-basisschool op 24 mei binnendrong, schoot hij eerst ook zijn 66-jarige grootmoeder in het gezicht. De vrouw overleefde de aanval en mocht het ziekenhuis in juni verlaten.

Na lang zoeken vond Diaz toch een uitvaartcentrum in Crystal City, zo’n 64 kilometer van Uvalde, dat de begrafenis van de tiener wou regelen. De 18-jarige Ramos werd uiteindelijk gecremeerd in San Antonio.

