Lichaam van Spaanse kleuter die samen met zusje gekidnapt werd door vader gevonden op bodem van de zee

Russische rechtbank bestempelt de organisa­ties van Navalny als “extremis­tisch”

10 juni Een rechtbank in Moskou heeft woensdag de organisaties van de opgesloten Kremlincriticus Aleksej Navalny als "extremistisch" bestempeld. In een eerste reactie liet Navalny al weten dat hij niet van plan is zich hierbij neer te leggen. "We zullen onze plan trekken, we evolueren, we passen ons aan", postte Navalny op Instagram. "Maar we zullen niet terugdeinzen voor onze doelen en onze ideeën. Het is ons land en we hebben geen ander."