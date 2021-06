Lichaam van peuter die verdronk bij overtocht Kanaal, is aangespoeld in Noorwegen

Buitenland Oplichter steelt voor 3 miljoen euro bitcoins bij Belgische paardenver­ko­per

6 juni In Spanje is een oplichter gearresteerd die in ons land voor 3 miljoen euro bitcoins heeft gestolen. Die maakte hij buit in een Belgische paardenstoeterij ter waarde van 24 miljoen euro. De oplichter deed zich voor als koper van een paard en vroeg de verkoper om een app te installeren. Zo hackte hij de ‘wallet’ of digitale portefeuille van het slachtoffer. Daaruit verdwenen 101 bitcoins.