Lichaam van persoonlijke chef-kok Obama’s (45) gevonden in meer van Martha's Vineyard

Campbell was aan het paddleboarden op het meer in Edgartown Great Pond, in de buurt van een huis dat eigendom is van de Obama’s, toen hij in de problemen kwam en onder water verdween, dat meldt de politie. Twee dagenlang werd gezocht naar de chef-kok.

“Een geliefd onderdeel van onze familie”

Hij was souschef in het Witte Huis en kwam voor de familie werken nadat Obama zijn tweede termijn in 2016 had voltooid, aldus de voormalige president en zijn vrouw Michelle Obama maandag in een verklaring. “Tafari was een geliefd onderdeel van onze familie”, zeggen de Obama’s in de gezamenlijke verklaring. “Hij was creatief en gepassioneerd over eten en het vermogen om mensen samen te brengen. In de jaren die volgden, hebben we hem leren kennen als een warm, leuk, buitengewoon aardig persoon die al onze levens een beetje helderder heeft gemaakt.”