Lichaam van Nederlandse Silvana Heber (36) gevonden in Brabants bosgebied: “We zijn diepbedroefd door dit bericht”

De politie heeft dinsdagavond na een zoekactie het lichaam gevonden van de vermiste Silvana Heber uit Hoogeloon. Dit is rond 23 uur gebeurd in een bosgebied in Noord-Brabant. Na onderzoek bevestigde de politie vanmorgen dat het inderdaad om het lichaam van Heber ging. “We zijn zwaar getroffen en diepbedroefd”, aldus de nabestaanden in een verklaring.

Volledig scherm Silvana Heber © ANP, Politie.nl

De politie zocht in het gebied naar niet nader omschreven "aanwijzingen". Het stuk bos was aan het oog onttrokken door grote zwarte schermen. Het onderzoek naar verdere sporen bij de vindplaats ging 's nachts verder om meer duidelijkheid te geven over de toedracht. De politie meldde in de ochtend dat het onderzoek ter plaatse is afgerond.

Quote Na dagenlang in onzeker­heid te leven, zijn we zwaar getroffen en diepbe­droefd door dit bericht Nabestaanden van Silvana

“Deze ochtend zijn we op de hoogte gebracht van het feit dat het lichaam van onze dochter, moeder en zus dood is aangetroffen dichtbij Hoogeloon. Na dagenlang in onzekerheid te leven over waar Silvana is, zijn we zwaar getroffen en diepbedroefd door dit bericht”, laten de nabestaanden weten in een verklaring.

Verdwijning

Heber verdween afgelopen zaterdag. Familieleden van de vrouw sloegen ‘s morgens alarm toen Heber niet kwam opdagen voor een afspraak. De politie startte direct daarna een onderzoek. Sindsdien was van de 36-jarige vrouw niets meer vernomen. De politie arresteerde vlak na haar vermissing haar 41-jarige ex-vriend.

KIJK. De politie zocht al de hele week naar de vermiste vrouw

Marlon B.

Waar de nieuwe aanwijzingen vandaan kwamen, waardoor de politie op deze specifieke plek ging zoeken, is onbekend. Mogelijk betekent dit dat verdachte Marlon B. (41) na dagen zwijgen alsnog iets heeft gezegd over de locatie van Heber.

B. wordt inmiddels verdacht van moord en blijft nog zeker twee weken in de cel. Ondertussen wordt beetje bij beetje meer duidelijk over de omstandigheden waarin hij zich bevond. Met een andere ex-vriendin was hij verwikkeld in een voogdijzaak over de omgangsregeling voor hun twee jonge zoons. De rechter gaf eerder beiden deels gelijk. Woensdag zou het hoger beroep dienen als voorlopig sluitstuk in hun conflict.

Silvana - met wie hij ook twee kinderen heeft - zou zich in hebben gespannen voor de belangen van de ex van B. Beide vrouwen werden tijdens hun relatie door hem mishandeld en dat wisten ze van elkaar. Daarbij kwam dat Silvana recent de relatie met hem beëindigde en twee dagen voor haar vermissing al spullen verhuisde naar een nieuwe woning in Hoogeloon.