Lichaam van minderjarige gevonden op metrosporen in Parijs

President Zelensky wil geen wapenstil­stand zolang Rusland Oekraïens grondge­bied bezet

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is niet geïnteresseerd in een wapenstilstand zolang Rusland delen van Oekraïne bezet. "Dat verlengt de oorlog alleen maar", zei hij in een interview met The Wall Street Journal. En: "Het conflict met Rusland bevriezen zou Rusland de kans geven om op adem te komen."

22 juli