Lichaam van migrant gevonden aan grens Wit-Rusland en Litouwen

Tien overlijdens

De grenswachten vonden het lichaam van de man, gewikkeld in een slaapzak, aan de Wit-Russische kant van de grens. Het grenswachtcomité in Minsk beschuldigt Vilnius ervan het lichaam over de grens gedumpt te hebben. Het lichaam zou sporen van mishandeling vertonen. Volgens het Internationale Rode Kuis zijn al meer dan tien mensen om het leven gekomen in een poging om de andere kant van de grens te bereiken.

Terugkeren

Zaterdagavond stapten migranten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk op een vliegtuig van Iraqi Airways dat hen naar het Iraakse Erbil brengt. Maandag staan er nog twee vluchten naar Irak gepland. Niettemin bevinden duizenden migranten zich nog aan de Wit-Russische grens, in de hoop de Europese Unie te bereiken. Velen onder hen leven in moeilijke omstandigheden in een noodaccommodatie in een pakhuis in het Wit-Russische Bruzgi.