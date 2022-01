Lichaam van Franse avonturier die oceaan in roeiboot wilde oversteken nog niet teruggevonden

Franse avonturier sterft tijdens poging om Atlantische Oceaan in roeiboot over te steken

Savin verwierf in 2019 bekendheid omdat hij erin geslaagd was in een ton de oceaan over te steken. Nu wilde hij dat doen in een roeiboot. Op 1 januari was hij vanuit het zuiden van Portugal vertrokken. Donderdagavond stuurde Savin twee noodsignalen uit, waarna niets meer van hem vernomen werd. Zaterdag werd zijn roeiboot ondersteboven teruggevonden voor de kust van de Azoren.